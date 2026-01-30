La posición que Nicolás Larcamón busca reforzar en Cruz Azul

En la Máquina de Cruz Azul están trabajando a marchas forzadas para cerrar dos o tres refuerzos antes de que termine el mercado de pases el 9 de febrero; sin embargo, tras el fichaje caído de Miguel Borja y otros rumores, en la Noria el reloj sigue corriendo y se complica el ocupar las tres plazas de No Formados en México que aún tienen libres.

Dinamarca, apoyada por su afición en su primera práctica

La Máquina busca alternativas para su ataque

En conferencia de prensa, el director técnico Nicolás Larcamón habló sobre las posiciones que estaría buscando reforzar en este mercado, haciendo énfasis en que la parte ofensiva del equipo es prioridad.

“Principalmente en el frente de ataque, con algunas alternativas que podemos manejar en otra posición, que nos pueden llegar a fortalecer, pero principalmente en el frente de ataque”, mencionó en conferencia de prensa, Nicolás Larcamón.

El tiempo apremia en Cruz Azul

Por otro lado el director técnico celeste aseguró que el trabajo de la directiva y la parte de scouting va avanzando de buena forma a menos de dos semanas en que sea el cierre de registros en la Liga BBVA MX.

"El mercado obviamente viene desarrollándose, indudablemente que siempre hay que primero resolver las salidas para después determinar las entradas. Estamos en ese impasse y a la expectativa, obviamente, terminar de conformar la plantilla con dos, tres nombres más, que indudablemente son muy necesarios a partir de las salidas que tuvimos y con esa intención de hacer un recambio importante en la estructura del plantel, pero confío que si bien quedan creo que 10 días al cierre del mercado, estamos bien encaminados para tener muy buenas noticias, así que con esa convicción y esa confianza de que se está trabajando muy bien por parte de la organización para terminar de concretar esa idea que teníamos al inicio del proceso", finalizó Larcamón.

