Este es el detalle clave que Joel Huiqui consiguió en su contrato con Cruz Azul

Los días avanzan y los movimientos en los distintos clubes de la Liga BBVA MX se siguen efectuando. Pese a que la atención realmente se encuentra en las actividades del Mundial, el inicio del Apertura 2026 está a nada de concretarse. Ante eso, Joel Huiqui logró que le firmaran por esta cantidad de tiempo, lo cual sería anunciado a la brevedad.

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¿Cuánto tiempo dirigirá Joel Huiqui al Cruz Azul?

Pese a que el propio técnico y Víctor Velázquez aseguraron su continuidad al frente del proyecto, no se ha dicho nada más desde la consecución del título. Mientras otros clubes ya están en pruebas médicas y cuestiones preparativas, con los celestes no se anuncia nada. Por ello, muchos se preguntan qué pasará con Joel Huiqui y su gente de cara al Apertura 2026.

Sin embargo, la información que circula en internet asegura que Joel Huiqui habría firmado al menos por dos temporadas al frente del club. Eso sería una excelente noticia para los que de manera lógica apostaban por la continuidad del trabajo del estratega mexicano. Por eso, también hay preguntas de cómo se verá fortalecido el plantel.

El nacido en Oaxaca estaría afinando detalles precisamente para conformar a las personas que estarán en su cuerpo técnico, razón por la cual la directiva aún no anuncia la renovación. Falta informar por cuánto tiempo será y así darle tranquilidad a la afición. Y es que los celestes no olvidan lo ocurrido con Vicente Sánchez, quien a pesar de ganar la Concachampions… le dieron las gracias.

¿Qué jugadores llegarían al Cruz Azul de Joel Hiqui?

Tampoco se ha indicado nada oficial con el equipo cementero, pero ya se mueve información acerca del presente del mercado de fichajes. Algunos aseguran que La Máquina buscaría la repatriación de Jorge Sánchez o la de Julián Araújo por las bandas y el mismo caso con César Montes para el sector central. Y otro que también serviría para la zaga central es Kevin Lomónaco, argentino de 24 años. Mientras que otros esperan el anuncio de renovación de Gabriel Fernández, que en caso de no llegar a un acuerdo, se iría del equipo tras ya estar finalizado su contrato.