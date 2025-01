¡No sería Vicente Sánchez! Joel Huiqui dirigirá a Cruz Azul vs Puebla

El entrenador argentino Martín Anselmi, dejó de ser el técnico del club cementero luego de más de un año y dos liguillas para arribar al Porto de Portugal en los próximos días. Tras la inesperadas salida en La Noria ya trabajan para buscar al sustituto ideal con la plantilla que cuentan en la institución celeste. Entre nombres como Diego Alonso, Gabriel Milito, Jaime Lozano, Renato Paiva o Efraín Juárez, pero ahora el principal problema es el quién dirigirá el partido de este sábado frente al Puebla en el Estadio Olímpico Universitario.

El DT que dirigirá a Cruz Azul ante Puebla

En primera instancia todo indicaría que Vicente Sánchez, entrenador de la Sub-23 sería el estratega interino; sin embargo, el título de interino no le gustaría al charrua ex jugador de Toluca y pediría la confianza para ser el técnico definitivo al menos por este torneo. Por esta razón todo indica que Joel Huiqui y Héctor Gutiérrez serían los indicados para estar en el banquillo este fin de semana en el duelo frente a los enfranjados. Esta no será la primera vez que estaría el ex defensa central en el banquillo ya que acompañó a Joaquín Moreno hace algunos torneos cuando Ricardo Ferretti salió del terreno de juego.

Horas de tensión de viven en La Noria entre las llegadas de refuerzos como el México argentino Luka Romero o a la espera de saber si se concreta el fichaje del polaco Mateusz Bogusz hasta saber quién tomará de forma definitiva o interina el puesto de Martín Anselmi.

