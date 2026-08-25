Estos son todos los detalles del fichaje de César Huerta en Pumas UNAM

Lo querían América, Cruz Azul y otros tantos equipos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, según la última información trascendida, César Huerta jugaría en los Pumas de la UNAM. El “Chino” regresaría al lugar donde mejor supo jugar al futbol y donde triunfó con el balón en sus pies. Solo restarían detalles para que se confirme la operación.

¿Cuándo llegaría César Huerta a Pumas?

De acuerdo con la información trascendida, Pumas y Anderlecht habrían alcanzado un acuerdo para concretar el regreso de César Huerta a la Liga MX. El seleccionado mexicano volvería a Ciudad Universitaria en los próximos días.

El atacante llegaría esta semana a la Ciudad de México para completar los trámites correspondientes. Posteriormente, realizaría los exámenes médicos y firmaría con el conjunto universitario. Su debut, sin embargo, no sería inmediato debido al periodo de vacaciones que tuvo después de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El Chino Huerta firmaría un contrato a largo plazo en Pumas

Otros reportes señalan que el acuerdo entre Pumas y César Huerta contemplaría un contrato por tres años. La negociación habría avanzado mientras otros equipos de México también mostraban interés por el futbolista mexicano. Finalmente, la directiva auriazul habría conseguido cerrar su incorporación para una segunda etapa.

|César Huerta

El regreso también sería importante para Pumas por la lesión de Sebastián Córdova, quien estará fuera durante el resto del año. Huerta podría aportar alternativas ofensivas al equipo dirigido por Esteban Solari. Su posible presentación se produciría después de completar todos los trámites relacionados con su regreso al futbol mexicano.

Los números de César Huerta en Europa

César Huerta dejó Pumas a principios de 2025 con el objetivo de cumplir su sueño de jugar en Europa. Su destino fue Anderlecht de Bélgica, aunque su paso por el futbol europeo estuvo marcado por distintos inconvenientes. En total, disputó 38 partidos con el conjunto belga y registró 5 goles y 3 asistencias.

Además, una lesión de pubalgia mantuvo al extremo de 25 años cerca de seis meses alejado de las canchas. Después de recuperarse, dejó de entrar en los planes del Anderlecht. Ahora, el Chino Huerta estaría cerca de regresar a Pumas, el club donde consiguió convertirse en un futbolista top.

