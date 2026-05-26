Detienen a aficionado de Pumas tras amenazar a su vecina con un arma de fuego por burlarse de perder la final

Este martes 26 de mayo del 2026, c4jimenez informó en sus redes sociales que un aficionado de Pumas fue detenido por la policia luego de agredir y amanezar con una pistola a su vecina que se burló por perder la final ante Cruz Azul.

Carlos Jiménez fue el que reveló todos los detalles. Explicó que Hector N fue el que terminó agrediendo a su vecina por recibir burlas luego de que Cruz Azul logró ganar su décimo titulo.

"AGREDE y AMENAZA a SU VECINA xq SE BURLÓ de LA DERROTA de @PumasMX Héctor Ceballos.

El domingo su vecina se burló, xq el @CruzAzul le ganó la copa de @LigaBBVAMX. Ayer la agredió y amagó con esta pistola en @Alcaldia_Coy Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron. Así acabó."