Diablos anuncian inesperado refuerzo para la temporada 2026 de la LMB

Los Diablos Rojos del México tienen su tercer refuerzo extranjero para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, el cual además es un regresó que funcionó en los escarltas y conectó en 2021 con La Pandilla, se trata del estadounidense Jon Singlenton, quien tiene como antecedente más próximo haber jugador con los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Jon Singleton tiene 36 años y es nacido en Harbor City; empezó su carrera en el beisbol profesional en 2009, después de haber sido elegido en el Draft por los Philadelphia Phillies y tuvo su presentación en MLB en 2014 con los Houston Astros, novena con la que jugó hasta 2015. En 2016 y 2017 su actividad fue en las sucursales de los Astros. De 2018 a 2020 estuvo fuera de los diamantes y su retorno al beisbol se dio en 2021 cuando los Pingos lo firmaron.

El antecedente de Singleton con los Diablos

En esa campaña con los Diablos tuvo actividad en 46 juegos, conectando 15 home runs y empujando 36 carreras, para cerrar con un porcentaje de bateo de .321. Además sumó 44 hits y anotó en 37 ocasiones. El cañonero ovtuvo 51 pasaportes, para terminar como líder en la novena capitalina. Al bat, uno de sus momentos más especiales, se registró el 30 de julio de 2021, cuando en una sola noche tuvo tres cuadrangulares y seis carreras producidas frente a los Tigres de Quintana Roo, lo que hizo aún más importante su actuación en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El desempeño con los Diablos le permitió volver a la pelota de Estados Unidos al año siguiente al firmar con Milwaukee Brewers. Luego de jugar en Triple A, en 2023 fue cambiado a los Astros quienes le volvieron a abrir la puerta de las Ligas Mayores en 2023, 2024 y 2025. En total, Singleton suma cinco campañas de experiencia en MLB con 272 juegos disputados, 160 hits, 29 cuadrangulares y 104 empujadas.

De esta forma, Jon Singleton se une a Robinson Canó y Franklin Barreto como los refuerzos extranjeros confirmados de los Diablos Rojos del México para la Temporada 2026.

Con información de Diablos Rojos del México