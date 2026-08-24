Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 5 de Serie de Zona Sur LMB

Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla Juego 5 de la Serie de Zona, es el desafío del año para ambas novenas, una con la chance de dar la estocada final y eliminar a los Bicampeones o los escarlatas buscando una remontada histórica que los coloque en Serie de Campeonato.

Las acciones comienzan a las 7:00 de la tarde en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, el cual ha sido una fortaleza para los emplumados enfrentando a Diablos, con marca de 4 victorias y una derrota, que corresponden a tres triunfos de rol regular, uno de playoffs y la derrota del domingo por pizarra de 15-10 donde los de Lorenzo Bundy acortaron distancias.

¿Dónde ver en vivo y gratis Diablos vs Pericos, serie de zona LMB?

Diablos y Pericos se miden desde las 7:00 PM, el juego lo podrás ver EN VIVO a través de las siguientes vías:

Diablos vs Pericos CANAL DE YOUTUBE AZTECA DEPORTES

Diablos vs Pericos sitio web de Azteca Deportes

Los line up de Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla para el Juego 5 de la Serie de Zona

Diablos Rojos del México

1Franklin Barreto JC

2 Carlos Sepúlveda 2B

3 Robinson Canó BD

4 Jon Singleton 1B

5 Julián Ornelas JI

6 Orlando Arcia 3B

7 Ramón Flores JD

8 Francisco Mejía C

9 JC Gamboa SS

PA Trevor Bauer

Pericos de Puebla

1 Herlis Rodríguez JC

2 Sergio Alcantara SS

3 Cristian Adames 3B

4 José Rondón BD

5 Henry Ramos JD

6 Luis Castro 1B

7 Michael de la Cruz C

8 Lorenzo Cedro

9 Samar Leyva 2B

PA Vladimir Gutiérrez

Todos los resultados de Diablos vs Pericos en el Estadio Hermanos Serdan este 2026

Pericos 8-7 Diablos

Pericos 6-1 Diablos

Pericos 6-4 Diablos

Pericos 8-1 Diablos

Pericos 10-15 Diablos

¿Cómo marchan las Series de Zona en la Liga Mexicana de Beisbol?

En el Norte, las Series de Zona han terminado y a su vez se ha definido la Serie de Campeonato, en la que Sultanes de Monterrey enfrentará a los Toros de Tijuana en una serie de altísimo interés por lo que tiene cada novena y lo que pueden mostrar en el terreno.

En el Sur, los Guerreros de Oaxaca están a una victoria de eliminar a los Olmecas de Tabasco al marchar 3-1 en la serie de zona.