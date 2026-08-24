Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 5 de Serie de Zona Sur LMB
Los Diablos Rojos del México se enfrentan ante los Pericos de Puebla este lunes 24 de agosto, en actividad del Juego 5 de la Serie de Zona Sur en los Playoffs 2026 de la LMB.
Diablos Rojos del México vs Pericos de Puebla Juego 5 de la Serie de Zona, es el desafío del año para ambas novenas, una con la chance de dar la estocada final y eliminar a los Bicampeones o los escarlatas buscando una remontada histórica que los coloque en Serie de Campeonato.
Las acciones comienzan a las 7:00 de la tarde en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, el cual ha sido una fortaleza para los emplumados enfrentando a Diablos, con marca de 4 victorias y una derrota, que corresponden a tres triunfos de rol regular, uno de playoffs y la derrota del domingo por pizarra de 15-10 donde los de Lorenzo Bundy acortaron distancias.
¿Dónde ver en vivo y gratis Diablos vs Pericos, serie de zona LMB?
Diablos y Pericos se miden desde las 7:00 PM, el juego lo podrás ver EN VIVO a través de las siguientes vías:
Diablos vs Pericos CANAL DE YOUTUBE AZTECA DEPORTES
Diablos vs Pericos sitio web de Azteca Deportes
Los line up de Diablos Rojos del México y Pericos de Puebla para el Juego 5 de la Serie de Zona
Diablos Rojos del México
1Franklin Barreto JC
2 Carlos Sepúlveda 2B
3 Robinson Canó BD
4 Jon Singleton 1B
5 Julián Ornelas JI
6 Orlando Arcia 3B
7 Ramón Flores JD
8 Francisco Mejía C
9 JC Gamboa SS
PA Trevor Bauer
Pericos de Puebla
1 Herlis Rodríguez JC
2 Sergio Alcantara SS
3 Cristian Adames 3B
4 José Rondón BD
5 Henry Ramos JD
6 Luis Castro 1B
7 Michael de la Cruz C
8 Lorenzo Cedro
9 Samar Leyva 2B
PA Vladimir Gutiérrez
Todos los resultados de Diablos vs Pericos en el Estadio Hermanos Serdan este 2026
Pericos 8-7 Diablos
Pericos 6-1 Diablos
Pericos 6-4 Diablos
Pericos 8-1 Diablos
Pericos 10-15 Diablos
¿Cómo marchan las Series de Zona en la Liga Mexicana de Beisbol?
En el Norte, las Series de Zona han terminado y a su vez se ha definido la Serie de Campeonato, en la que Sultanes de Monterrey enfrentará a los Toros de Tijuana en una serie de altísimo interés por lo que tiene cada novena y lo que pueden mostrar en el terreno.
En el Sur, los Guerreros de Oaxaca están a una victoria de eliminar a los Olmecas de Tabasco al marchar 3-1 en la serie de zona.