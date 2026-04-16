Diablos vs Piratas EN VIVO: horario y dónde ver el Opening Day de la LMB 2026

Llegó el día más esperado por los aficionados de la Liga Mexicana de Beisbol, este 16 de abril es el Opening Day de la temporada 2026 y en el terreno del Estadio Alfredo Harp Helú se enfrentarán los Piratas de Campeche en contra de los Diablos Rojos del México.

La LMB comienza un nuevo año, es la temporada 101 en su larga, larga historia y este nuevo comienzo va acompañado de un crecimiento como industria que nunca había sucedido en el beisbol mexicano, por lo que aficionados pueden abiertamente esperar un gran espectáculo en cada uno de los 93 juegos por novena.

Lo que tienes que saber del Juego Inaugural Diablos vs Piratas

Los Diablos, actuales bicampeones, miden fuerzas en contra de Piratas que buscan dar un golpe a la corona de los escarlatas. El partido conocido como Opening Day lo podrás seguir en vivo por Home Run Azteca.



Partido: Diablos vs Piratas

Diablos vs Piratas Fecha y hora: 16 de abril | 8:00 PM

16 de abril | 8:00 PM Estadio: Alfredo Harp Helú

Alfredo Harp Helú Transmisión: aztecadeportes.com, app Azteca Deportes, Facebook Azteca Deportes, YouTube Azteca Deportes

Novedades en la temporada 2026 de la LMB

¿Qué pasará con un juego interrumpido por lluvia? LMB ha decidido que si un partido de beisbol es interrumpido por lluvia hasta antes de la quinta entrada en donde aún no es oficial, el juego no será cancelado y se jugará al día siguiente hasta completar las nueve entradas y si ese día hay otro juego, ese compromiso será a 7 innings.

Han especificado que si eso sucede en un tercer juego de serie, se reprogramará en la siguiente serie en ese parque y si eso no es posible se celebrará en casa del otro equipo; si ya no se enfrentan, quedará cancelado.

¡Llega los retos en zona de strike de LMB! La tecnología permitirá que partidos puedan ser lo más justos posibles ante una posible falla de umpire. Los peloteros de posición pitcher, receptor o bateador son solo los que pueden pedir la revisión.

Solo hay dos chances por novena durante todo el juego y si el jugador que pide el reto acierta se conservan sus oportunidades y si falla la pierden. La petición tiene que ser prácticamente instanánea.

Se activa cronómetro con corredores en base: Al momento del lanzamiento, habrá 12 segundos para el lanzador si no hay corredores en bases, pero si en los senderos hay al menos un corredor ese reloj se prolongará a 20 segundos.