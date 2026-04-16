TV Azteca transmitirá GRATIS y EN VIVO el Juego Inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol 2026: Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol comienza este jueves 16 de abril, con el Juego Inaugural entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México novenas que serán las encargadas de romper con el ayuno de beisbol de verano, enfrentamiento que podrás ver EN VIVO a través de aztecadeportes.com, Facebook y el canal oficial de TV Azteca en YouTube.

Tras la conquista del bicampeonato de los escarlatas, es turno de abrir la campaña 2026 y ante los Piratas se vaticina una gran serie, pues el año pasado en Serie de Campeonato fue una enorme batalla en la que casi los filibusteros lograban una hazaña.

Campeche mantiene su estructura y no será para nada extraño que estén entre los primeros lugares de esta campaña y que se metan de nueva cuenta a postemporada y sea un equipo protagonista. Por Diablos van por el tricampeonato, para emular lo que en alguna ocasión realizó Sultanes de Monterrey.

Pero esos objetivos de ambos equipos, tendrán que serán argumentados en el terreno en cada uno de sus 93 encuentros que conforman el curso 2026. Los otros 18 equipos también se han alistado, han tenido una preparación especial y a la afición le deparan meses de una alta calidad de pelota.

Lo que tienes que saber del Juego Inaugural Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México

Partido: Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México

Estadio: Alfredo Harp Helú

Hora: 8:00 PM

Transmisión: aztecadeportes.com, Facebook y Youtube