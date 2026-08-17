Diego Arriaga: esta es la historia del futbolista que tiene a su papá en la cárcel

La lucha por un sitio en la primera división es conocidamente complicada. Los juveniles mexicanos deben hacer hasta lo imposible para encontrarse un sitio entre la competencia directa con otros mexicanos o con los extranjeros que llegan a la Liga BBVA MX. Por eso, que Diego Arriaga haya marcado su primer gol en primera división es de aplaudirse, recordando que viene de un proceso familiar sumamente complicado.

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¿Quién es Diego Arriaga, futbolista del América?

El 2025 fue un año particular para el juvenil nacido en la Ciudad de México. Allí tuvo acercamientos con el primer equipo desde los últimos días de André Jardine con el equipo de Coapa. Lo debutaron el 10 de enero de 2025, desde ahí ha sido constante en las labores de la plantilla estelar y anotó gol en la pretemporada en un duelo contra el Puebla.

Y el gran día llegó el domingo pasado, cuando marcó el 3-0 con el que los azulcremas cerraron la goleada sobre el Atlético San Luis en la cancha del renovado Estadio Azteca. Dicho tanto fue el resultado de años de trabajo y a sus 22 años luce como un elemento que puede encontrar la confianza de Guillermo Almada, quien es un DT experto en brindarle oportunidades a los juveniles mexicanos.

Ahora, debe mantener el nivel de exigencia en lo más alto, pues América requiere de un plantel que les permita competir de la mejor manera en esta etapa de cambio. En este momento de su carrera cuenta con 8 participaciones en encuentros de Liga MX y Leagues Cup, este segundo torneo participando en 24 minutos en los dos juegos donde entró al campo en la edición 2026.

@layvtime ¡GOLAZOOO DE DIEGO ARRIAGA! 🦅🔥 Tras una asistencia de Raphael Veiga para poner el 3-0 ♬ sonido original - Layvtime

¿Qué pasó con el papá de Diego Arriaga?

Pese a que el 2025 era el año más importante en su carrera como profesional, también fue en el que se encontró ante una situación familiar delicada. Las autoridades mexicanas arrestaron a su papá por ser el cabecilla de un robo a un camión de ropa deportiva. Esto se reportó desde la cuenta de un famoso periodista de crimen en México. Por eso, el señor Bernabé Arriaga y sus cómplices fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Desde ahí no se ha publicado más de la situación del padre del joven futbolista que pelea por hacerse de una carrera en México.