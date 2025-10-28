Figura de Chivas sufre FRACTURA y se perderá el resto del Apertura 2025

Malas noticias en Chivas. Luego de la goleada por 4-1 ante el Atlas en el Clásico Tapatío, el equipo rojiblanco se aferra a puestos de Liguilla directa, teniendo la posibilidad en sus manos de clasificar a cuartos de final teniendo a Pachuca y Monterrey como rivales en el cierre de la Fase Regular.

Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ no va a contar con plantel completo, pues hay un jugador que es baja del Club Deportivo Guadalajara por el resto del Torneo Apertura 2025.

“Durante el Clásico Tapatío del pasado fin de semana, Diego Campillo presentó dolor súbito en el pie izquierdo. Luego de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una fractura del 5to metatarsiano, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso. A partir de mañana realizará trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia estará sujeta a evolución”, se lee en el comunicado oficial del equipo.

Diego Campillo va a estar fuera del equipo hasta 2026, pues el zaguero de 24 años de edad presenta una fractura que lo va a tener fuera de las canchas hasta el siguiente año. El futbolista del ‘Rebaño Sagrado’ fue operado y el proceso de recuperación es de al menos tres meses para volver a la actividad.

Números de Diego Campillo con Chivas

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, Diego Campillo tiene un registro de 15 partidos jugados de los cuales, en 13 ocasiones ha sido titular en el esquema de Gabriel Milito. Desde su debut con el ‘Rebaño Sagrado’, el defensor tiene marca de 18 juegos en los que ha colaborado con un gol.

De cara al cierre de la Fase Regular del Apertura 2025, Chivas se ubica en el sexto puesto de la tabla general con 23 puntos. Para la Jornada 16 visitan a Pachuca en el Estadio Hidalgo y cierran la primera etapa de competencia recibiendo a ‘Rayados’ en la Fecha 17 en el Estadio Akron.

