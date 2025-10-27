Los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

Llegamos a la recta final de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. La Jornada 16 se disputa este fin de semana y el tradicional Viernes Botanero de TV Azteca llega con una doble cartelera por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Chivas golea al Atlas en el Clásico Tapatío y se aferra a puestos de LIGUILLA DIRECTA

En punto de las 19:00 horas, Necaxa recibe a Santos Laguna en el Estadio Victoria, juego que vas a poder ver por nuestra señal. El equipo de los ‘Rayos’ dirigido por Fernando Gago encara el partido tras haber vencido al Atlético de San Luis en la Fecha 14. Por su parte, los ‘Guerreros’ llegan de ganarle a Querétaro, restallado con el que se encuentran en puestos de Play-In.

Al terminar el juego en Aguascalientes, las emociones se trasladan al Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla se mide a Cruz Azul en punto de las 21:05 horas. Comandados por Hernán Cristante, ‘La Franja’ viene de empatar ante los Bravos de Juárez. Del otro lado el cuadro de La Noria visita la Angelópolis tras derrotar a Monterrey. Dirigidos por Nicolás Larcamón, ‘La Máquina´aún aspira a alcanzar el liderato del Apertura 2025, no obstante, depende de que Toluca y Tigres no sumen para poder ocupar el primer puesto de la competencia.

Partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025

Necaxa vs Santos Laguna

Atlético de San Luis vs Juárez

Puebla vs Cruz Azul

Atlas vs Toluca

Monterrey vs Tigres

América vs León

Pumas vs Xolos

Querétaro vs Mazatlán

Pachuca vs Chivas

Te puede interesar: OFICIAL: Los primeros equipos clasificados a Cuartos de Final del Apertura 2025