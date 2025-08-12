Estuvo en Boca Juniors, fue técnico en Liga MX y ahora, hizo a México campeón

La Selección de México vive un momento dulce en las categorías inferiores y eso se debe al trabajo de Andrés Lillini atrás del telón. El ex director técnico de los Pumas es el Director de la ‘Cantera’ nacional y su proyecto multicultural ha rendido frutos de cara al Mundial del próximo año. Hoy, México sub-15, sub-17 y sub-20 son los actuales monarcas de la Concacaf, además, en categoría mayor también mandan en la zona.

Da’vian Kimbrough scores for Mexico against the United States to make it 1-0 😳🇲🇽 pic.twitter.com/ftjCGxLq8d — Footy Access (@footy_access) November 15, 2024

Recientemente, el combinado sub-15 mexicano goleó 5-0 a su similar de Estados Unidos y la nota fue el nombre de varios futbolistas de ese equipo. Da´vian Kimbrough (Sacramento FC), Robert Oliveras (FC Barcelona), Mathew Arana (Houston), Dylan Reyes (Houston) entre otros fueron parte del campeonato que consiguió Yasser Corona (mexicoamericano) frente a los Estados Unidos. Esto es parte del objetivo de Lillini, convencer a jugadores con doble o triple nacionalidad de representar al cuadro mexicano desde pequeños y hacerlo más adelante en selección mayor.

Obed Vargas; un viaje que llevó a Alaska a Lillini

Uno de los prospectos más interesantes de toda la Major League Soccer es Obed Vargas. El volante del Seattle Sounders nació en Alaska, Estados Unidos y fue seleccionado sub-15 de los Estados Unidos, tuvo un llamado con la sub-20 de México y probó suerte con la sub-23 de ambas selecciones.

Al final, Lillini lo convenció y fue llamado por Javier Aguirre el pasado 16 de octrubre de 2024 para un partido amistoso justamente contra los Estados Unidos. Dicho partido concluyó con victoria 2-0 para México y el volante del Sounders jugó siete minutos. A espera de su rendimiento, Vargas podría estar en las próximas convocatorias del ‘Vasco’ para los partidos contra Ecuador, Japón o Corea del Sur en los días venideros.

Finalmente, nombres como Luca Martinez Dupuy, Luka Romero, Benjamín Galdames, Matheus Reis entre otros podrían ser nombres recurrentes en los próximos años.