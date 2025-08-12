Estuvo en Boca Juniors, fue técnico en Liga MX y ahora, hizo a México campeón
El ex director técnico de Pumas ha renovado las categorías inferiores de la Selección Mexicana, la cual tiene dominada el área de Concacaf en sus totalidad.
La Selección de México vive un momento dulce en las categorías inferiores y eso se debe al trabajo de Andrés Lillini atrás del telón. El ex director técnico de los Pumas es el Director de la ‘Cantera’ nacional y su proyecto multicultural ha rendido frutos de cara al Mundial del próximo año. Hoy, México sub-15, sub-17 y sub-20 son los actuales monarcas de la Concacaf, además, en categoría mayor también mandan en la zona.
Da’vian Kimbrough scores for Mexico against the United States to make it 1-0 😳🇲🇽 pic.twitter.com/ftjCGxLq8d— Footy Access (@footy_access) November 15, 2024
Recientemente, el combinado sub-15 mexicano goleó 5-0 a su similar de Estados Unidos y la nota fue el nombre de varios futbolistas de ese equipo. Da´vian Kimbrough (Sacramento FC), Robert Oliveras (FC Barcelona), Mathew Arana (Houston), Dylan Reyes (Houston) entre otros fueron parte del campeonato que consiguió Yasser Corona (mexicoamericano) frente a los Estados Unidos. Esto es parte del objetivo de Lillini, convencer a jugadores con doble o triple nacionalidad de representar al cuadro mexicano desde pequeños y hacerlo más adelante en selección mayor.
Obed Vargas; un viaje que llevó a Alaska a Lillini
Uno de los prospectos más interesantes de toda la Major League Soccer es Obed Vargas. El volante del Seattle Sounders nació en Alaska, Estados Unidos y fue seleccionado sub-15 de los Estados Unidos, tuvo un llamado con la sub-20 de México y probó suerte con la sub-23 de ambas selecciones.
Al final, Lillini lo convenció y fue llamado por Javier Aguirre el pasado 16 de octrubre de 2024 para un partido amistoso justamente contra los Estados Unidos. Dicho partido concluyó con victoria 2-0 para México y el volante del Sounders jugó siete minutos. A espera de su rendimiento, Vargas podría estar en las próximas convocatorias del ‘Vasco’ para los partidos contra Ecuador, Japón o Corea del Sur en los días venideros.
Finalmente, nombres como Luca Martinez Dupuy, Luka Romero, Benjamín Galdames, Matheus Reis entre otros podrían ser nombres recurrentes en los próximos años.