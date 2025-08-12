¡DE NO CREERSE! La millonada que pagaría el Toluca para comprar a estrella de Argentina

Toluca aceleró en las últimas semanas para cerrar la incorporación de Santiago Simón, mediocampista formado en las divisiones inferiores de River Plate que quedó fuera de los planes de Marcelo Gallardo para la temporada venidera. Según fuentes argentinas y mexicanas, el club escarlata estaría buscando comprar el 50% del pase del futbolista a cambio de una cifra en torno a los 3.5 millones de dólares, operación que incluye además una cláusula por objetivos que obligaría a Toluca a adquirir un porcentaje adicional en caso de cumplirse determinados hitos deportivos.

¿Quién pidió la llegada de Santiago Simón al Toluca?

La negociación fue impulsada por la necesidad del cuerpo técnico dirigido por Antonio Mohamed de reforzar el medio campo de cara al Apertura 2025, el “Turco” que ha reconocido su interés por sumar piezas busca variantes ofensivas y de pase en zonas de creación para complementar la plantilla campeona que intentará mantener su status en Liga BBVA MX . En los rumores se ha subrayado que la llegada sería un pedido explícito del entrenador y que el club ejerció presión para cerrar la operación antes del cierre del mercado.

Desde Núñez explican que River, por su parte, buscó preservar el valor futuro reteniendo la mitad de los derechos económicos y exigiendo condiciones para la compra de porciones adicionales del pase, una práctica habitual en transferencias con clubes sudamericanos; en los medios argentinos se describe la operación como un acuerdo verbal ya avanzado. Además de que Simón, de tan solo 23 años, acumula más de 140 apariciones con la camiseta millonaria, ganó varios títulos y suma goles y asistencias que lo hacen atractivo para el mercado mexicano y otros clubes que lo habían sondeado.

¿Cuándo podría ser oficial la llegada de Santiago Simón al Toluca?

En las próximas horas se espera la confirmación oficial y el anuncio institucional; hasta entonces, la operación figura como uno de los movimientos más sonados del mercado para el Apertura 2025 y un ejemplo de la creciente conexión comercial entre la Liga Argentina y la Liga BBVA MX.

