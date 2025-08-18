Al Atlas no se le puede decir que no: Diego Cocca

Comenzó la tercera etapa de Diego Cocca en el Atlas, la segunda como entrenador de los Zorros y el entrenador argentino dio sus primeras declaraciones como nuevo estratega del equipo tapatío.

“Feliz, feliz de regresar a mi club. No le puedo decir que no al Atlas nunca. Estaba en mi casa tranquilo y tratamos de hacer lo más rápido posible para venir, porque es un club que me dio mucho y que quiero mucho”, mencionó Diego Cocca a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara.

Así se dio el regreso de Cocca al Atlas

Por otro lado, Diego Cocca confesó como fue todo el proceso para volver, desde la llamada de Alejandro Irarragorri hasta el poco tiempo que le costó pensar en regresar al club donde consiguió hacer historia hace algunos años.

“Me llamó Alejandro y a los dos días ya estábamos preparando los vuelos. Venimos con la responsabilidad de no perder el tiempo, de ponernos a entrenar hoy por la tarde y pensar en el próximo partido. Volver al futbol mexicano para mí es algo muy grato, pero volver al Atlas es muchísimo más. Estoy consciente de la situación del club y confío en que podemos volver a ser un equipo competitivo que sepa ganar. Mi compromiso es total”, puntualizó Diego Cocca.

El estratega argentino tiene la vara alta

La tercera etapa de Cocca en el Atlas está por comenzar. Su historia con la institución incluye un periodo como jugador y una segunda etapa como entrenador, en la cual el equipo consiguió un Bicampeonato de Liga BBVA MX y un título de Campeón de Campeones durante el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

La actual designación, responde a una profunda evaluación y a la convicción de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar a Atlas.

