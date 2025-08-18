Se cae el fichaje: Rayados frena negociación con equipo saudí por uno de sus jugadores

Después de semanas de negociaciones, los Rayados de Monterrey ha decidido mantener en sus filas al arquero argentino Esteban Andrada, luego de no llegar a un acuerdo con el equipo saudí Al-Najma. La operación, que parecía encaminada a concretarse en este mercado de verano, se cayó por diferencias económicas entre ambas instituciones.

¿Cuál fue el motivo para caerse las negociaciones por Andrada?

La directiva regiomontana había recibido una oferta formal por parte del conjunto árabe, que buscaba reforzar su portería con el experimentado guardameta de 34 años. Sin embargo, Monterrey consideró que la propuesta no cumplía con sus expectativas financieras, por lo que optó por frenar el traspaso y conservar al jugador, al menos por ahora.

Andrada, quien llegó a Rayados en 2021 procedente de Boca Juniors, ha disputado 161 partidos como titular con el equipo albiazul, registrando 58 porterías en cero. Su único título con el club fue la Concachampions 2021, cuando Monterrey venció al América en la final.

A pesar de su trayectoria, el arquero ha perdido protagonismo en el actual torneo Apertura 2025. La llegada del uruguayo Santiago Mele, quien ha tomado la titularidad bajo el mando de Domenec Torrent, dejó a Andrada fuera del registro oficial para el certamen. Incluso, el argentino expresó públicamente su molestia por la falta de comunicación respecto a su situación: “Nadie habló conmigo. Me hubiera gustado que, si no cuentan conmigo, me lo digan de frente”.

El traspaso al Al-Najma también enfrentó obstáculos personales, ya que la familia de Andrada no está dispuesta a mudarse a Arabia Saudita, lo que complicó aún más la negociación.

Por ahora, el futuro del arquero permanece en pausa. Aunque no está registrado para el torneo local, sigue vinculado contractualmente a Rayados hasta 2027. La directiva podría explorar nuevas opciones en el próximo mercado o reconsiderar su inclusión si las circunstancias cambian.

