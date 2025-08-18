“Gullit” Peña revela en qué club le habría gustado jugar

El “Gullit” reveló que se quedó con las ganas de sumar a los Rayados en su larga trayectoria como profesional, en la que por momentos fue considerado uno de los mejores mediocampistas del país.

Te puede interesar: Se cae el fichaje: Rayados frena negociación con equipo saudí por uno de sus jugadores

El que también fuera seleccionado nacional, aseguró que esto fue una de las pocas cosas pendientes que le faltaron a su carrera, junto con el haber podido disputar un partido de la Champions League.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

Monterrey, el pendiente de Peña

Así lo contó recientemente el “Gullit” Peña, quien fue cuestionado sobre cuál sería el equipo de la LIGA BBVA MX en el que le hubiera gustado estar.

“Monterrey, en los Rayados. Yo creo que me marcó mucho que yo debuté… ¿te acuerdas cuando había la juvenil? Que jugábamos antes del primer equipo. Yo jugué con la juvenil a los 15 años, Pachuca contra Monterrey en el TEC”, relató en un podcast que hace Yosgart Gutiérrez.

El futbolista que fuera parte del Pachuca, León, Chivas, Cruz Azul, Necaxa, confesó la impresión que le dejó el extinto Estadio Tecnológico, que fuera casa de la “Pandilla” hasta el 2015 cuando se mudaron al Estadio BBVA.

Aunque también Carlos Peña contó que tenía como ídolo a una leyenda de los Rayados, cuando él era muy joven.

“Me quedé enamorado del estadio, de la gente, del equipo. Después, uno de mis jugadores favoritos era el ‘Cabrito’ Arellano. Entonces, yo creo que el Monterrey… el Monterrey me hubiera gustado jugar. Es un buen equipo”, dijo.

Cabe señalar que también había cierta cercanía con su lugar de origen, ya que nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ciudad que está a unas horas de la “Sultana del Norte”.

Los últimos pasos del “Gullit”

“Gullit” Peña en los últimos años militó en distintos equipos fuera de México, arrancando por el FAS de El Salvador, Antigua de Guatemala, Vida de Honduras, Al-Dhaid de Emiratos Árabes Unidos y de última instancia el Hutteen SC de Siria.

Actualmente se encuentra dentro de un proyecto formativo, en el que trata de compartir su experiencia a jóvenes futbolistas.

Te puede interesar: Increíble: esto es lo que nadie notó del gol de Jorge Ruvalcaba en el Pumas vs Toluca