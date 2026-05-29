Confirman la primera baja de Chivas para el Apertura 2026

Este jueves 28 de mayo del 2026, confirmaron en las redes sociales la que sería la primera baja de Chivas para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

César Luis Merlo fue el reportero encargado de dar la noticia en sus redes sociales. Reveló que el jugador sale del Rebaño para ser nuevo refuerzo de Necaxa.

La primera baja que tendría Chivas para el Apertura 2026

La primera baja que tendría Chivas es Diego Ochoa. El defensa central le pertenece su carta al Rebaño y a pesar de que el futbolista se encontraba de prestamo con Juárez durante el Clausura 2026, para el Apertura 2026 tendría un nuevo equipo y no estaría al mando de Gabriel Milito.

Merlo detalló que Diego Ochoa se va de prestamo por un año con opción de compra para Necaxa. A sus 21 años, el central tendría una nueva etapa en un equipo que intenta darle minutos a los jovenes.

"Diego Ochoa deja Chivas y es nuevo refuerzo de Necaxa. Ochoa, cuya carta es de Chivas, llega a los Rayos a préstamo por un año con opción a compra".

🚨Diego Ochoa deja Chivas y es nuevo refuerzo de Necaxa. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/BwGcptvmuV pic.twitter.com/3vxZUi2DNB — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 28, 2026

Ochoa es un futbolista que debe de empezar a consolidarse en la primera división por su edad. Hasta el momento, no ha logrado disputar más de 10 partidos con el primer equipo por lo que en Necaxa debería de aprovechar los minutos que le den para ganarse el puesto en la zona baja del equipo. Con su 1.85 m, tendría mucho que aportarle al equipo en la zona baja.