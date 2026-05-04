Jugó un Mundial, vale 2 millones y sería el primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2026

Las Chivas del Guadalajara llegan a esta Liguilla del Clausura 2026 como la escuadra favorita a conquistar el título de la Liga BBVA MX; aunque esto no exime que la institución ya esté trabajando a marchas forzadas en cuanto a fichajes se refiere para el próximo torneo.

La apuesta de Chivas por su cantera

Si no ocurre nada extraño en los próximos días, Gabriel Milito volverá a ser el encargado de liderar el barco rojiblanco en la búsqueda de llevar al club a lo más alto de México. Ante esta situación, desde ya se habla de un jugador que volvería a Chivas después de un periodo de préstamo.

¿Qué jugador se convertiría en el primer refuerzo de Chivas para el próximo torneo?

De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, después de un periodo de cesión en el norte del país el defensor mexicano, Diego Ochoa, volvería a las Chivas del Guadalajara con la intención de ganarse un lugar en el once titular y evolucionar como futbolista profesional.

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Cabe mencionar que el zaguero central fue enviado a préstamo con opción a compra al FC Juárez en verano del 2025; sin embargo, después de un año en la institución todo parece indicar que esta no adquirirá al jugador, por lo que este volvería a Verde Valle en las próximas semanas.

De concretarse este regreso, Gabriel Milito contaría con una opción más en la zona defensiva para Chivas considerando que, actualmente, tiene en su plantilla a elementos como Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda y José Castillo, por citar algunos ejemplos.

¿Diego Ochoa ya jugó un Mundial con la Selección?

A pesar de contar con 21 años de edad, Diego Ochoa ya puede presumir experiencia internacional luego de formar parte de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 del 2025, misma en donde la Selección de México quedó eliminada a manos de Argentina en cuartos de final.