Esta ex figura del América podría volver al club; ¿qué tan viable es el movimiento?

El futbol es un camino donde los proyectos pueden desalinearse y alinearse de maneras inexplicables. Por ello, es común ver que jugadores y directivos que se pelearon o tuvieron diferencias en el pasado, concretan un acuerdo para unirse de nueva cuenta. Por ello, la afición del América se pregunta si Diego Valdés es opción para reforzar al club.

¿Diego Valdés está entre las opciones para reforzar al América?

Al menos en redes sociales el tema sacudió bastante el entorno azulcrema al darse a conocer que Diego Valdés habría pedido a la directiva de Vélez no continuar con el club. Tras su salida del América en 2025, el futbolista chileno no se asentó del todo en Argentina y quiere cambiar de aire tras completar 26 encuentros con el cuadro del barrio de Liniers.

En ese sentido, ante la falta de refuerzos, algunos se preguntaron si un regreso con las águilas sería posible. Sin embargo, la respuesta es contundente y no hay opción alguna de que vuelva… pues de ambas partes no ha pasado por la cabeza buscar una “reconciliación”. Aunque es cierto que los de Coapa han tenido un mercado corto, la ex figura del equipo cerró su etapa con el club para siempre… o eso parece hasta el momento.

Diego Valdés podría hacer válida una deuda (que se indica Vélez tiene para con él) para llegar a un acuerdo y ser libre antes de cumplir su contrato que termina hasta finales del 2027. Y el objetivo del nacido en Puente Alto sería llegar al Colo-Colo, donde se reencontraría con otro ex América… Fernando Ortiz.

@aztecadeportes 😱 ¿Acabó mal con la directiva del América? 🇦🇷 ¿Por qué seguir su carrera en Argentina? 🇲🇽 ¿Volvería a jugar en México? 🦅 Un mensaje a la afición del América... Diego Valdés se sincera previo a su partida de México y la Liga MX. ♬ sonido original - AztecaDeportes

¿Cómo fue la etapa de Diego Valdés en el América?

En resumen, la etapa de Diego Valdés con América fue bastante fructífera, pues formó parte del glorioso tricampeonato y se fue antes de que el proyecto con André Jardine comenzara con su debacle. Numéricamente, acumuló 141 partidos, 38 goles, 31 asistencias y más de 9300 minutos. Aunque la realidad indica ninguna oportunidad de reencuentro, los aficionados azulcremas exigen refuerzos de la calidad como lo fue el chileno... esto ante la falta de compras para fortalecer al club en este Apertura 2026.