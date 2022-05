Fernando Ortiz: “Quedarme en América no depende de mi”

Usualmente, caer en semifinales es visto con absoluta intolerancia por el entorno del Club América ; sin embargo, la más reciente eliminación a manos del Pachuca tiene matices que motivan a firmar a Fernando Ortiz como director técnico permanente del primer equipo.

Tras perder 3-0 en el partido de vuelta contra los Tuzos, el argentino reveló su panorama como timonel de las águilas para el siguiente torneo.

Fernando Ortiz desconoce su futuro

“Hoy lo soy; mañana, no depende de mí. En el momento que tuve que hacerme cargo, me hice. He trabajado las 24 horas y lo haría de nuevo para la institución, no sé realmente qué pueda llegar a suceder el día de mañana, pero hoy soy el entrenador del América”, dijo Fernando Ortiz.

El ‘Tano’ compartió su análisis sobre el duelo que cerró la llave en el Estadio Hidalgo y que terminó una racha de 12 partidos sin perder para la escuadra que comanda.

“Creo que no nos superaron; sí fueron muy efectivos, más que nosotros y, cuando no eres efectivo, anímicamente siempre pega, teniendo la urgencia o la necesidad de querer convertir y a veces al jugador eso le pesa mucho. Teniendo posibilidades en ambos tiempos de concretar enseguida, no las pudimos concretar y las que tuvieron ellos las concretaron. Después, se hacía muy difícil llevar a cargo un resultado tan opuesto de lo que nosotros habíamos pensado”, reflexionó.

Cuestionado sobre la decisión de alinear al mediocampista paraguayo, Richard Sánchez, por encima de Pedro Aquino, el argentino explicó por qué se decantó por el peruano para iniciar en la capital hidalguense.

“Yo estaba convencido de que Richard podía darnos mucho más juego, que quizá Pedro era un 5 más natural. Yo dije desde el primer momento que íbamos a salir en todas las canchas a ganar el juego. Durante 6 partidos, Richard lo hizo de la mejor manera y nos ha funcionado. El entrenador siempre tiene que tomar decisiones, de lo que alineé, estaba súper convencido”, detalló.

Las conclusiones del estratega no se limitaron a un encuentro. Pese a que se negó a calificar la totalidad del semestre azulcrema, sí expresó su sentir en torno al grupo que ha liderado desde que Santiago Solari fue cesado.

“Lo dije desde el primer momento que asumí, que ya era feliz dirigiendo al mejor equipo de México, que es el América. Sigo con esa sensación de que estoy en un lugar privilegiado. Todo lo que se ha logrado, desde el momento en que yo me hice cargo hasta el día de hoy, es pura y exclusivamente de los jugadores”, finalizó Fernando Ortiz.

