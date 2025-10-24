Ante dificultades, Cruz Azul PODRÍA irse a jugar a Puebla

Cruz Azul ha vivido muchas dificultades respecto a sus juegos como local, al administrativamente estar en diferentes canchas como el Estadio Ciudad de los Deportes, Estadio Azteca y ahora el Olímpico Universitatio, el cual parece que tendrá que dejar para la Jornada 17 y última del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El cuadro de Nicolás Larcamon, entrenador de Cruz Azul juega en la cancha que en origen es de los Pumas, equipo que enfrenta a los celestes en el cierre del torneo. De acuerdo a David Medrano, no puede jugar Cruz Azul como local enfrentando a Pumas, por lo que tiene que hacer una mudanza más.

Todo indica en este momento que Cruz Azul se irá a jugar al Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla para encarar este juego de la jornada 17 ante los universitarios y un anuncio podría llegar en próximos días para que clubes y aficionados tomen sus precauciones.

Cruz Azul y Pumas, repetirán historia ahora en el Apertura 2025

Esta no es la primera ocasión que le pasa esto a Cruz Azul, pues en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, la Máquina tuvo exactamente el mismo problema en la Jornada 14, cuando los celestes se desplazaron al Estadio Cuauhtémoc el 5 de abril del 2025.

Aquel juego lo ganó Cruz Azul por marcador de 3-2 y se fijó ese antecedente que ahora se repetirá.

El hecho de elegir el Estadio de Puebla es la cercanía con la Ciudad de México, para que la mudanza y logística no tenga que ser mayúscula.

Cruz Azul hasta podría ligar partidos en Puebla, pues en la fecha 17 del torneo llega de visita con los camoteros el 31 de octubre y posteriormente el 8 de noviembre enfrentarán a Pumas en el que presuntamente, será en el Cuauhtémoc.