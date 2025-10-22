Nicolás Larcamón ventila a Kevín Mier y Willer Ditta en Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul derrotó a las Águilas del América en una edición más del Clásico Joven; sin embargo a pesar de la victoria hubo otro tema que provocó mucha incertidumbre en el seno del vestidor Azul y fue la ausencia en el once inicial por parte de los colombianos, Kevín Mier y Willer Ditta, a lo que Nicolás Larcamón aclaró su situación en la conferencia de prensa.

“Son situaciones que sucedieron en una semana muy mediática, nada, estuvieron en la convocatoria de selección, incumplieron con la fecha de regreso estipulada para ellos y se perdieron dos o tres entrenamientos y a partir de ahí sea quien sea el rival que tenemos enfrente y en la convicción que tengo sobre a capacidad que tiene la totalidad del grupo, no solo los más reconocidos o emblemáticos, el colectivo es el que nos hará trascender” mencionó Larcamón.

El respaldo de Nicolás a sus dirigidos

Por otro lado, el entrenador cementero también aclaró que confía mucho en sus jugadores, haciendo énfasis en Kevin Mier y Willer Ditta tras su error de no tomar el vuelo qué los regresaría el miércoles a la Ciudad de México tras su participación con la selección colombiana en la fecha FIFA.

“Destacar que Kevin como Willer llevan un tiempo prolongado y no tienen episodios de este tipo, es una decisión de cara a este partido, no hay más allá de todo eso, confío totalmente en mis jugadores y estoy en el apoyo total más allá del error que cometieron Kevin y Willer”, finalizó Larcamón.

