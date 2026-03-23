Directivo califica como FRACASO la participación de México en el Mundial

La participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó mucho que desear y fue Horacio De la Vega; Presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) quién calificó como un fracaso el actuar de la novena en la justa internacional. Además, el directivo lamentó la pérdida de un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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De la Vega fue contundente: “Sí, yo creo que fue un fracaso. Tal cual hay que decirlo cómo es. Se pusieron muchas expectativas en esta selección. Se hicieron muchos esfuerzos importantes para conjuntar al mejor nivel que estaba disponible”, destacó el directivo de la LMB en charla post conferencia de prensa.

Golpe duro para esta generación

Por otro lado, destacó que el mal torneo de México en este torneo nos privó de ver al país en una justa olímpica y espera que se aprenda de este fracaso: “A mí particularmente como exatleta olímpico me duele muchísimo. Y en mi proyecto también, lo digo con todas sus letras. Es un golpe duro para mí. No toca más que repensar, recapacitar y ver hacia adelante.

Ojalá que en el siguiente Clásico de Béisbol del 2029 todos estos aprendizajes los llevemos a cabo con la intención de tener una mejor perspectiva clara de ver hacia dónde te enfrentas”, mencionó De la Vega. Cabe recordar que, el cuadro dirigido por Benjamín Gil tenía en sus manos la clasificación a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol, pero cayó estrepitosamente frente a Italia y se quedó en fase de grupos.