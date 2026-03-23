ÚLTIMO MOMENTO: La FIGURA de la Liga MX que llegaría gratis al América este 2026

El Club América ya piensa en los refuerzos de cara a la siguiente temporada y en su baraja ya hay un nombre que llama mucho la atención; Sebastien Salles-Lamonge. El volante francés del Atlético San Luis termina vínculo con el cuadro potosino en este verano y podría llegar como agente libre al Nido en caso de que no renueve con la entidad rojiblanca y quiera vestir la playera azulcrema.

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De acuerdo a información de El Universal, el volante de 30 años estaría en el radar de las Águilas del América para reforzar su mediocampo para el Torneo Apertura 2026 y unas hipotéticas rondas de Concacaf Champions Cup. Salles Lamonge termina su contrato a finales de julio con el Atlético de San Luis y desde enero pasado pudo escuchar ofertas de cualquier club, ya sea de la Liga MX o del extranjero.

Un agente libre que podría salir costoso

No es secreto que el canterano del Rennes es de lo más rescatable del club potosino y prácticamente cualquier equipo del futbol mexicano lo quisiera en sus filas. Por ello, América tendría que convencer al francés de no renovar con el Atleti (en caso de que hay oferta por parte del club) y también ganarle a uan serie de ofertas que llegarían por hacerse de sus servicios.

En 101 partidos defendiendo la camiseta del San Luis, Salles Lamonge registra 21 goles y ocho asistencias, siendo de lo más rentable en todo el futbol mexicano en su posición. Prueba de ello fue apenas el fin de semana, el francés fue el anotador de su club en la derrota ante el Club León en el Alfonso Lastras.