¿Va al Manchester United? Directivo del PSG revela el futuro de Luis Enrique

Horas de incertidumbre vivió el Paris Saint Germain en los primeros días del 2025. Un rumor destapó la posible salida de Luis Enrique del cuadro francés tras una supuesta negativa de extender su contrato más allá de 2027. Luis Campos; Director Deportivo del conjunto de la ciudad luz no esperó más y apagó todas las interrogantes.

“Es totalmente falso, 100% fake news”, destacó Campos en declaraciones a Canal+. Con ello, el actual monarca de la UEFA Champions League puede estar tranquilo por ahora y no abrir carpeta en busca de un posible sustituto para Luis Enrique. El ex entrenador del FC Barcelona y uno de los alumnos más avanzados de La Masía tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta mediados de 2027 y se habla de que el equipo quiere extenderlo hasta el año 2030.

Manchester United; uno de los equipos sonados

La abrupta salida de Ruben Amorim del banquillo devil hizo eco en el rumor de la salida de Luis Enrique. La vacante en uno de los equipos más emblemáticos de la Premier League pasó de ser un puesto de ensueño a una de las sillas más calientes de todo el futbol internacional en los últimos años tras la salida de Sir Alex Ferguson.

De momento, Darren Fletcher (estratega de las juveniles) será el encargado de dirigir al equipo en el duelo contra el Burnley y en el papel, los Red Devils deberían sacar las tres unidades para darle un respiro a toda la directiva. Gareth Southgate; ex director técnico de la Selección de Inglaterra es un nombre que también ha sonado con fuerza para hacerse cargo del conjunto, pero parece que la decisión se tomará después del fin de semana.