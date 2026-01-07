El jugador de Cruz Azul que acompañaría a Lorenzo Faravelli a Necaxa

Los Rayos del Necaxa aceleraron las negocaciones con Cruz Azul para no resentir la ausencia de Agustín Palavecino para el próximo certamen del futbol mexicano. Tras hacerse oficial la llegada del argentino al club de La Noria, el cuadro hidrocálido tiene avanzada la llegada de Lorenzo Faravelli y de uno de los prospectos más interesantes de nuestro balompié; Amaury Morales.

Martín Varini sabe que no será nada sencillo suplir a Palavecino y por ello, reiteró su deseo de tener a dos jugadores con experiencia en la Liga MX y de los que se vieron grandes destellos. A sus 32 años, Faravelli probaría suerte en el equipo de Aguascalientes y no llegaría solo, Morales también haría las maletas para ponerse a las órdenes del ex director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez. De concretarse estos movimientos, Necaxa volvería a romper el mercado tras las llegadas de Julián Carranza, Kevin Gutiérrez y de Agustín Almendra.

Cuidado con los Rayos

El equipo de Aguascalientes posiblemente hizo uno de los mejores mercados de trasnferencias invernal en cuanto a nombres. Ficharon a un delantero con experiencia en el futbol de Europa (ex Feyenoord), al volante que movía Racing de Avellaneda y a un contención que se cansó de recuperar esféricos en Defensa y Justicia.

Por otro lado, en cuanto a bajas también los Rayos hicieron movimientos destacados. Además de Palavecino, Diber Cambindo también dejó las filas del Necaxa y probará suerte en el Club León bajo el mando de Ignacio Ambriz. Los pupilos de Varini debutarán en el Clausura 2026 en Torreón para enfrentarse a Santos Laguna el sábado 10 de enero en punto de las 7:00 pm.