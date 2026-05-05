Director técnico de la Liga MX deja su puesto en plena liguilla del Clausura 2026

Edgar Mejía y los Gallos Blancos Femenil separaron sus caminos para el siguiente semestre tras lo sucedido en el Torneo Clausura 2026, en el cual, el club albiazul quedó penúltimo de la clasificación general con un solo triunfo. El famoso 'Chore' dirigió solo un certamen y lamentablemente para su causa, no pudo llevar a buen puerto su proyecto con el equipo femenil y buscará una nueva aventura en la dirección técnica.

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A través de un comunicado oficial, Querétaro Femenil le dio las gracias al estratega mexicano tras su participación en el aún presente semestre: "De común acuerdo, Edgar Mejía ha dejado de ser director técnico del Querétaro femenil. Agradecemos a Edgar su compromiso, profesionalismo y liderazgo durante su etapa al frente del equipo. El club continuará trabajando en el fortalecimiento del Querétaro femenil alineado a los objetivos deportivos e institucionales", menciona parte del escrito.

Despedida de Edgar Mejía

Por otro lado, el estratega también se pronunció en redes sociales: "Cierro este ciclo con orgullo y profundo agradecimiento al Club Querétaro, su gente y su afición. Se trabajó con carácter y convicción y el proceso deja bases. El camino continúa; por siempre agradecido.

Concluyo mi etapa al frente de Gallos Blancos Femenil con orgullo, gratitud y el honor de haber representado a esta institución. Me voy con la certeza de haber entregado todo: trabajo, conocimiento, estructura y corazón; me llevo aprendizaje, fortaleza y el orgullo haber sido parte de Querétaro, una plaza en la que fui genuinamente feliz"., escribió el 'Chore'.

Cabe destacar que, el club queretano sacó un triunfo, dos empates y 14 derrotas en el presente semestre y quedó penúltimo de la tabla general solo por arriba de las Centellas del Necaxa, club que salió victorioso en un juego, tuvo un empate y 15 descalabros.

