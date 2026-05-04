Chicharito Hernández hace un importante anuncio sobre su próximo equipo

Luego de su paso por las Chivas y de seis meses sin un equipo, Javier 'Chicharito' Hernández confirmó que su regreso a las canchas está próximo y descartó un retiro próximo, además de aclarar los rumores sobre su supuesto acercamiento con el Atlante.

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Chicharito Hernández hace un importante anuncio sobre su futuro

A sus 37 años, Chicharito Hernández continuará activo y está próximo a volver a las canchas, lo confirmó el propio futbolista a través de sus redes sociales en donde aseguró que entre junio y julio se anunciará cual será su siguiente equipo.

"¿En qué equipo vas a jugar? No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en junio o julio sabrán", declaró el Chicharito en una historia compartida en sus redes sociales.

Hernández también aseguró que los rumores sobre su posible llegada al Atlante son completamente falsos y que nunca hubo acercamiento por parte de la directiva de los Potros de Hierro.

"No, todo eso es falso y no tengo idea de como surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y la verdad es que no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no, no es verdad eso", aclaró el delantero.

El último torneo de Chicharito con el Rebaño fue en el Apertura 2025 en donde disputó cinco partidos de la Fase Regular y dos más de Liguilla en donde falló un penal decisivo ante el Cruz Azul que le costó la eliminación a su equipo y que precipitó su salida del rebaño en medio de fuertes críticas por parte de los aficionados.

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