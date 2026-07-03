¡Messi lo intentó! Potente disparo del capitán argentino que se va apenas desviado
Lionel Messi estuvo a punto de aumentar la ventaja para la Albiceleste con un potente remate que pasó muy cerca del arco de Cabo Verde. El estadio contuvo la respiración ante una nueva muestra de la calidad del capitán argentino.
¡Por centímetros! Lionel Messi sacó un potente disparo buscando sorprender al arquero de Cabo Verde, pero el balón terminó pasando apenas por un costado de la portería. La estrella argentina sigue siendo el jugador más peligroso del encuentro y estuvo muy cerca de firmar otra obra de arte en la Copa Mundial de la FIFA 2026.