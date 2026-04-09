La artista invitada para el regreso del América al Estadio Banorte vs Cruz Azul

Este jueves 9 de abril del 2026, el conjunto del América publicó en sus redes sociales que tendrá una invitada especial para el juego vs Cruz Azul en el Estadio Banorte. El encuentro se disputa el sábado 11 de abril del 2026 en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

América detalló para el partido ante la Máquina, estará de invitada Dj Deafny, la cual tendrá una presentación especial al terminar el encuentro a lo que llamaron "Aftergame".

La dinámica tiene que ver con parte del festejo del equipo por regresar al Estadio Banorte y ante uno de los rivales más destacados del club.

¡El #AfterGame con @DeafnyOfficial, la Dj más americanista! 💙🦅💛 Celebremos nuestro regreso a casa con una presentación especial al término del juego. El @EstadioBanorte, nos espera ➡️ https://t.co/PhN2t9BhOo#VolvemosACasa pic.twitter.com/RDqYNh3rBo — Club América (@ClubAmerica) April 9, 2026

La afición muestra su enojo con el América

Los seguidores decidieron mostrar su enojo en la publicación con varios comentarios en los que aseguran que el precio de los boletos no es el justo por el nivel que muestra el equipo, por la invitada que pusieron y por ser un juego de Jornada 14.

No pogan esa horrorosa canción de barrio de quinta. — Vaporel (@Tabaco_77) April 9, 2026

Ah con razón!

Es por eso que están carísimos a precio de final de champions league los boletos.

Esa DJ que nadie conoce va a presumir su música al final del partido. Entonces si vale cada centavo el boleto

🖕🏼🙄 — Charlie Ann (@ans_carlos29742) April 9, 2026

A por eso tan caros los boletos, para pagar a esa estrella de élite — Aitor ⚾️⚾️ (@filos27) April 9, 2026

Por eso los boletos están carisimos? Ni que fuera dj tiesto o armin van buren — Daniel (@DanielS06423561) April 9, 2026