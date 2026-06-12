🔥 ¡DOBLETE DE BALOGUN! Estados Unidos golea a Paraguay 3-0 | Mundial 2026
¡Noche soñada para Folarin Balogun! 🇺🇸🔥 El delantero estadounidense volvió a aparecer en el momento indicado para firmar su doblete y aumentar la ventaja de Estados Unidos a 3-0 sobre Paraguay en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡Noche soñada para Folarin Balogun! 🇺🇸🔥
El delantero estadounidense volvió a aparecer en el momento indicado para firmar su doblete y aumentar la ventaja de Estados Unidos a 3-0 sobre Paraguay en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.