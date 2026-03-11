¡DOBLETE DE Gabriel Barbosa! | Mirassol 2 - 2 Santos | Brasileirao | J5 | TV Azteca
Gabriel “Gabigol” Barbosa vuelve a aparecer y firma su doblete para empatar el partido 2-2 entre Mirassol y Santos en la Jornada 5 del Brasileirao. Un momento clave que cambia el rumbo del encuentro y mantiene la emoción hasta el final.
