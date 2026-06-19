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¡DOBLETE DE MATHEUS CUNHA! Brasil Golpea de Nuevo ante Haití | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Matheus Cunha está encendido! 🇧🇷⚽ El delantero brasileño firma su doblete frente a Haití con una definición letal y acerca a la Canarinha a una victoria clave en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Revive el gol que hizo vibrar a toda la afición.

Por: Azteca Deportes

¡Matheus Cunha vuelve a aparecer! El atacante brasileño marca su doblete ante Haití con una gran definición y desata la euforia de la afición en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Revive la anotación completa, la espectacular jugada y la celebración que confirma el gran momento de Brasil en un partido lleno de emociones.

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