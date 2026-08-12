Dónde ver EN VIVO y GRATIS el tercer juego de la serie de playoffs: Piratas de Campeche vs Pericos de Puebla

Los Piratas de Campeche se enfrentarán ante los Pericos de Puebla en el tercer juego de la serie del primer playoff, esta tarde de miércoles 12 de agosto, encuentro que podrás ver EN VIVO desde las 7:00 de la tarde a través de Home Run Azteca.

La serie entre las novenas del sur, aparecen como una de las más cerradas de esta postemporada, al haber quedado en tercer y cuarto sitio del standing de la temporada regular. Ya en la postemporada marchan con una victoria por equipo lo que refrenda esa competitividad.

Te podría interesar: Los líderes en temporada regular Diablos y Toros, se ponen arriba en los playoffs

Los resultados del juego 1 y 2 de la serie Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche

Pericos de Puebla vencieron el pasado sábado en el Nelson Barrera por pizarra de 8-3, lo que fue un golpe para los locales que no daban crédito haber arrancado con descalabro en casa, pero en el segundo juego que ocurrió el lunes los campechanos ganaron por una blanqueada escalofriante para Puebla por pizarra de 8-0.

Pericos de Puebla, buscarán hacer pesar la casa

Para que alguno de los dos equipos avancen a la Serie de Zona, deberán acumular cuatro juegos ganados. Ahora mismo parece que la ventaja la tiene Puebla por jugar en su estadio, el cual esperan que pese y tienen la chance en las próximas tres noches de hilar victorias para avanzar.

Si Campeche y Puebla reparten victorias, se forzará a que regresen al Nelson Barrera en donde los filibusteros podrían imponerse.

Además en este primer playoff, está la regla del mejor perdedor, en el que el equipo que lleve su serie a más juegos avanza y ahí estos equipos podrían tener una posibilidad más de avanzar.