Toluca vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Conoce como puedes ver el juego de Toluca vs Cruz Azul totalmente EN VIVO y GRATIS de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Liga BBVA MX Clausura 2026 FC Juarez vs Cruz Azul
Cruz Azul venció 4-3 a Juárez |Mexsport
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Iván Vilchis

Este sábado 7 de febrero del 2026, continúa la actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más llamativos del día es el Toluca vs Cruz Azul.

El Toluca vs Cruz Azul arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión del encuentro comienza en punto de las 16:50 horas tiempo del centro de México, para el partido tendrás la narración y el análisis de: Carlos 'Warrior' Guerrero, Luis García, Zague y Mauricio Gutiérrez.

Así llega Toluca y Cruz Azul

Los Diablos llegan ubicados en el sexto lugar de la tabla con ocho puntos conseguidos. Es uno de los equipos que se mantiene invicto en el torneo y en casa buscará poder llevarse los tres puntos ante una Máquina que empieza a tener una racha de victorias.

Por otra parte, la Máquina llega en el tercer lugar de la tabla con nueve puntos y tres victorias de forma consecutiva. Nicolás Larcamón tendrá una dura prueba ante el bicampeón actual del futbol mexicano pues no podrá contar con su delantero centro Gabriel Fernández.

