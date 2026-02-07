Toluca vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este sábado 7 de febrero del 2026, continúa la actividad de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más llamativos del día es el Toluca vs Cruz Azul.

Toluca y Cruz Azul se enfrentan en un duelo con sabor a liguilla

Sábado 7 de febrero

4:50 PM

Azteca Siete

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

TV Azteca Deportes

El Toluca vs Cruz Azul arranca en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión del encuentro comienza en punto de las 16:50 horas tiempo del centro de México, para el partido tendrás la narración y el análisis de: Carlos 'Warrior' Guerrero, Luis García, Zague y Mauricio Gutiérrez.

Así llega Toluca y Cruz Azul

Los Diablos llegan ubicados en el sexto lugar de la tabla con ocho puntos conseguidos. Es uno de los equipos que se mantiene invicto en el torneo y en casa buscará poder llevarse los tres puntos ante una Máquina que empieza a tener una racha de victorias.

Por otra parte, la Máquina llega en el tercer lugar de la tabla con nueve puntos y tres victorias de forma consecutiva. Nicolás Larcamón tendrá una dura prueba ante el bicampeón actual del futbol mexicano pues no podrá contar con su delantero centro Gabriel Fernández.