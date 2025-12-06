Con dos asistencias de Messi, Inter Miami conquista su primer campeonato de la MLS

Inter Miami se proclamó campeón de la MLS Cup 2025 tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium. El título quedó marcado por las dos asistencias de Lionel Messi, determinantes para alcanzar titulo 48 de astro argentino.

El encuentro inició con un gol tempranero, al minuto 8, un centro de Jordi Alba terminó en autogol de Édier Ocampo, el cuarto en la historia de una final de MLS y el más rápido registrado.

Fue hasta al 60’, donde Ali Ahmed marcó el 1-1 y encendió el duelo, seguido de una acción crítica en la que un remate de Brian White pegó en ambos postes, evitando la remontada canadiense. El equipo visitante acumuló sus mejores minutos del partido antes de que Miami retomara el control.

La respuesta local llegó al 71’, Messi recuperó una pelota en campo rival y habilitó a Rodrigo De Paul, quien definió al segundo palo para el 2-1. En el tiempo agregado, ya con Vancouver volcado al frente en busca del empate, el capitán controló un balón largo y asistió a Tadeo Allende para el 3-1 definitivo al 90+6’.

El título representa una temporada histórica para Inter Miami, que acumuló 101 goles entre fase regular y Playoffs, cifra que establece un nuevo máximo en la liga y supera la marca del LA Galaxy en postemporada. Para Messi significó su título número 48 a nivel mundial y el tercero con el club tras la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024. El argentino registra 77 goles y 53 asistencias en 88 partidos con la institución.

En su primer año al mando, Javier Mascherano consiguió su primer título de MLS y se convirtió en uno de los 13 entrenadores que han alcanzado una final. Vancouver quedó cerca de convertirse en el segundo equipo canadiense en ganar la MLS Cup, logro que solo ha alcanzado Toronto FC en 2017.