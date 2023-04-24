Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Neymar en la mira de dos grandes de la Premier League

Dos equipos de la Premier League tienen en la mira para la próxima temporada al astro brasileño, Neymar, tras ser muy factible su salida del club del PSG

Festejo de Neymar por su gol contra Croacia

Escrito por: Fernando Campos

Dos equipos de la Premier League tienen en la mira para la próxima temporada al astro brasileño Neymar que está señalado por las altas esferas del París Saint-Germain (PSG) para abandonar el club al terminar la temporada e iniciar la revolución en la plantilla parisina.

 

Resumen Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX | Jornada 16 Clausura 2023

Según información del medio británico 'Mirror' asegura que dos equipos grandes de la liga inglesa se han interesado en el jugador brasileño y están dispuestos a recuperar su mejor versión, la que impactó a todos los seguidores en el mundo. Igualmente, el citado medio solo desvela la entidad de uno de los dos clubes interesadas, el Chelsea que desea realizar un cambio importante dentro de su plantilla teniendo a Neymar como base.

 

Te puede interesar: Atlético de Madrid utilizará camiseta conmemorativa de 120 años

 

La llegada del '10' de la selección brasileña a la Premier League podría resucitar su carrera y volver a situarle entre los mejores jugadores del mundo, ya que tiene solo 31 años y una calidad que en su momento solo era superada por la de Lionel Messi.

 

Pese a la ilusión que generó su llegada, con presentación en la Torre Eiffel incluida, y tener hasta el momento un balance de 118 goles y 77 asistencias en 173 partidos oficiales con la camiseta del PSG, el no haber podido haber traído la ansiada Champions League a la ciudad de París, aunque estuvo cerca de ganarla en la final ante Bayern Munich en el 2020, sumado a algunas actitudes ha provocado que su adiós sea una prioridad para los directivos de los franceses.

 

Neymar aparece en evento de E-sports en Brasil

 

La más reciente de las actitudes que no le parecen al PSG es la que vivió el pasado viernes donde Neymar asistió a un evento de E-sports donde se le ve saltando y bailando siendo que está en plena recuperación de uno de sus tobillos, lesión que sufre desde hace unas semanas por el cual pidió permiso para irse a recuperar a Brasil.

 

Te puede interesar: Me he emocionado al oír corear mi nombre: Javier Aguirre

 

Los aficionados del PSG están cansada de uno de sus figuras, el más frágil de la plantilla estelar, esté lesionado en el tramo final de la temporada; además, luce cada vez más distraído de su labor profesional, alternando actividades como streamer, juegos de poker y videojuegos.

Así se vivió el Viernes Botanero en Fut Azteca desde el Barrio

Tags relacionados
PSG en Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP