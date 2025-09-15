“La capital es rojiblanca”, DT de Chivas tras derrotar al América en el Clásico Nacional

La jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil fue protagonizada por el Clásico Nacional entre América y Chivas en lo que fue una victoria rojiblanca.

Te puede interesar: ¿Quién es el director técnico de Monterrey para el resto del Apertura 2025?

Denise Castro fue la figura del encuentro, pues además de estrenarse como goleadora en el circuito mexicano, marcó el doblete que aseguró el 2-0 que le consiguió las tres unidades a las pupilas de Antonio Contreras, quien al término del encuentro festejó.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Los goles de Chivas al América en el Clásico Nacional

El primer gol llegó al minuto 32: Carolina Jaramillo filtró un balón preciso entre dos defensoras, dejando a Castro mano a mano con la portera Sandra Paños. La atacante rojiblanca controló con frialdad y definió cruzado para abrir el marcador.

Ya en la segunda mitad, al 68’, Castro volvió a aparecer. Tras un desborde por la derecha, recibió un pase retrasado dentro del área y con un derechazo colocado al ángulo firmó el 0-2 que silenció a la afición azulcrema.

América estuvo cerca de descontar en el tiempo de compensación, cuando un disparo de media distancia pegó en el travesaño y botó sobre la línea, pero la fortuna estuvo del lado rojiblanco.

DT de Chivas asegura que la capital de México es rojiblanca

Después del partido, habló el estratega español, quien ganó su primer clásico en el banquillo tapatío, "¿sabéis qué pasa? Que hace unos meses yo me senté aquí y dije que la capital era rojiblanca. Bueno, pues yo creo que voy a poder decir hoy que la capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también. Lo voy a repetir otra vez, por si alguien no sabe lo que es. La capital es rojiblanca”, constató para después dar, literalmente, un golpe sobre la mesa y gritar: “¡arriba las Chivas!”.

Te puede interesar: Chivas repite la fórmula y derrota otra vez al América

Además de esto, también alabó a sus futbolistas por mantener el orden en todos los sectores del campo, pues además de aprovechar las oportunidades que tuvieron, en lo defensivo detuvieron al América. “Lo que he visto es un partido bonito de fútbol, de dos equipos que han intentado jugar, que es el mejor partido, como digo, algunas veces a nosotros no nos entran, hoy nos han entrado, tiramos”, analizó.

