¿Quién es el director técnico de Monterrey para el resto del Apertura 2025?

Para lo que resta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, el Club de Futbol Monterrey anunció de forma oficial a Leonardo Álvarez como director técnico interino.

Este anunció llegó a sólo minutos de que anunciaron que Amelia Valverde dejó su cago después de casi dos años de trayectoria con ‘La Pandilla’.

¿Quién es Leo Álvarez, el nuevo DT de Monterrey Femenil?

Leo Álvarez llega al primer equipo femenil con experiencia previa en el manejo de fuerzas básicas así como en el futbol de esta categoría, pues ya tenía experiencia previa en el equipo.

Además de él, Alicia Fuentes se une a su equipo como auxiliar técnica con la misión de mantener al equipo estable durante lo que resta de la temporada para, igualmente, darle tiempo a Eva Espejo, directora deportiva del equipo de definir el rumbo institucional a corto plazo.

Actualmente Rayadas vive una etapa de transición en la que el equipo busca recuperar el rumbo, pues este Apertura 2025 y desde la salida de Rebeca Bernal, no han entregado los resultados esperados tanto por la directiva como por la afición.

¿Por qué Amelia Valverde ya no estará en Rayadas?

A pesar de la inesperada salida de Amelia Valverde, la estratega costarricense sí deja una huella en el conjunto regiomontano. Llegó en diciembre de 2023 y en poco tiempo convirtió a su equipo en uno de los grandes protagonistas del circuito. En menos de dos años, logró lo que ninguna directora técnica mujer había logrado en México: dirigió un total de 88 partidos oficiales, entre Liga MX Femenil, Campeón de Campeonas, Summer Cup y Copa de Campeonas de la Concacaf.

En esos 88 encuentros en el banquillo, consiguió 52 victorias, 15 empates y 21 derrotas para una efectividad del 65%. Fue la primera técnica bicampeona en la historia de las Rayadas al conseguir el Clausura y Apertura 2024.

Después de los títulos conseguidos, los resultados se les fueron de las manos. En este Apertura 2025, cayeron por goleada de 4-0 ante Tigres en el Clásico Regio, por lo que Valverde se reunió con la directiva para dar por terminado su ciclo.