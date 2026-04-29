Ellos son los 14 mexicanos que juegan en el extranjero: quiénes serían convocados por Javier Aguirre
A la Selección Nacional de México deben sumarse los jugadores que juegan en Europa
Este martes se confirmó la lista de convocados de la Liga BBVA MX para la Selección Nacional de México. En tanto, faltan algunas semanas para que se confirmen quiénes serán los que militan en el extranjero que se unirán a la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y serían 14 jugadores. Mientras tanto, Memo Ochoa tendría su lugar asegurado.
Así como Marcel Ruiz todavía no está 100% descartado para el Mundial 2026, el “Vasco” Aguirre todavía tiene algunas cosas que resolver antes de dar la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo. Ya tiene asegurados dos porteros, dos defensas, cinco mediocentros y tres delanteros. Es decir, ya cuenta con 12 futbolistas y hay lugar para 14 más.
Se dice que de los 14 cupos disponibles en la lista definitiva, el entrenador de la Selección Mexicana está analizando a, por lo menos, 15 futbolistas. Es decir que solamente dejaría afuera a uno de ellos. De todos modos, hay quienes aseguran que, si alguien de la Liga MX brilla en la Liguilla, también podría ser convocado y se citarían menos jugadores del extranjero.
TE PUEDE INTERESAR:
- Gabriel Milito respira por esta decisión de Javier Aguirre: NO se llevará a esta figura en plena Liguilla
- Llegó como la esperanza del Club América, pero ni es tomado en cuenta por André Jardine
- Club América se reforzaría con 2 viejos conocidos para el Apertura 2026
Los jugadores de Europa y el exterior que tienen casi asegurado su lugar con Javier Aguirre
- Guillermo ‘Memo’ Ochoa (AEL Limassol - Chipre)
- César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia)
- Johan Vásquez (Genoa, Italia)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)
- Jorge Sánchez (PAOK de Salónica, Grecia)
- Alvaro Fidalgo (Real Betis, España)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)
- Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)
- Orbelin Pineda (AEK Atenas, Grecia)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita)
Los mexicanos del extranjero que aún están en duda para la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Luis Chávez (Dynamo Moscú, Rusia): Se viene de recuperar de una lesión tras 9 meses de inactividad. Apenas ha disputado minutos en dos encuentros recientemente.
- Julián Araujo (Celtic, Escocia): Tiene una lesión en el muslo y no juega desde principios de marzo.
- Edson Alvarez (Fenerbahçe, Turquía): Viene con una lesión de rodilla desde el 19 de febrero, llegaría muy al límite.
- Santiago Giménez (AC Milan, Italia): Se operó del tobillo y apenas acumula 75 minutos desde su regreso.
- Germán Berterame (Inter Miami, Estados Unidos): Pelea un lugar con Santi Gimenez.