Ellos son los 14 mexicanos que juegan en el extranjero: quiénes serían convocados por Javier Aguirre

Este martes se confirmó la lista de convocados de la Liga BBVA MX para la Selección Nacional de México. En tanto, faltan algunas semanas para que se confirmen quiénes serán los que militan en el extranjero que se unirán a la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y serían 14 jugadores. Mientras tanto, Memo Ochoa tendría su lugar asegurado.

Así como Marcel Ruiz todavía no está 100% descartado para el Mundial 2026, el “Vasco” Aguirre todavía tiene algunas cosas que resolver antes de dar la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo. Ya tiene asegurados dos porteros, dos defensas, cinco mediocentros y tres delanteros. Es decir, ya cuenta con 12 futbolistas y hay lugar para 14 más.

Crédito: Mexsport

Se dice que de los 14 cupos disponibles en la lista definitiva, el entrenador de la Selección Mexicana está analizando a, por lo menos, 15 futbolistas. Es decir que solamente dejaría afuera a uno de ellos. De todos modos, hay quienes aseguran que, si alguien de la Liga MX brilla en la Liguilla, también podría ser convocado y se citarían menos jugadores del extranjero.

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Los jugadores de Europa y el exterior que tienen casi asegurado su lugar con Javier Aguirre

Guillermo ‘Memo’ Ochoa (AEL Limassol - Chipre) César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia) Johan Vásquez (Genoa, Italia) Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos) Jorge Sánchez (PAOK de Salónica, Grecia) Alvaro Fidalgo (Real Betis, España) Obed Vargas (Atlético de Madrid, España) Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra) Orbelin Pineda (AEK Atenas, Grecia) Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudita)

Los mexicanos del extranjero que aún están en duda para la Copa Mundial de la FIFA 2026