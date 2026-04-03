OFICIAL: La dura baja de Toluca en pleno Clausura 2026

En las últimas horas, se confirmó que el conjunto del Toluca tiene la baja de un futbolista en pleno Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. La noticia se confirmó ayer jueves 2 de abril del 2026 cuando el conjunto del CF Montréal reveló la llegada del jugador luego de llegar a un acuerdo con los Diablos.

El jugador que sale de Toluca es el mediocampista Frankie Amaya. El equipo del Montréal reveló que el jugador llega cedido hasta el final de la temporada 2026.

"El CF Montréal anunció hoy que ha adquirido al centrocampista Frankie Amaya en calidad de cedido por el Deportivo Toluca FC, club de la Liga MX, hasta el final de la temporada 2026".

Bienvenue Frankie...FINALEMENT 👊 Le CF Montréal acquiert Frankie Amaya en prêt du Toluca FC >>> https://t.co/TVMFemcL9E CF Montréal acquires Frankie Amaya on loan from Toluca FC >>> https://t.co/jQpvJyLyHw#CFMTL pic.twitter.com/nJHDSxVtE9 — CF Montréal (@cfmontreal) April 2, 2026

Los motivos por los que Montréal fichó a Frankie Amaya

El equipo de la MLS reveló los motivos por los que decidió hacerse de los servicios de Frankie y es que al ser un jugador que ya conoce la liga, le puede otorgar mucha experiencia al equipo.

“Frankie es un mediocampista experimentado con una sólida técnica”, declaró Luca Saputo, director general de captación de talentos y metodología deportiva del CF Montréal. “Su capacidad para mantener la posesión del balón, junto con su habilidad para conectar la defensa con el ataque, nos brindará opciones adicionales y fortalecerá nuestra plantilla”.

Los números de Frankie Amaya

Frankie ha tenido un paso por diferentes equipos en la MLS. Peros sus últimso dos clubes han sido Toluca y LAFC. Con el conjunto de los diablos acumula un total de 18 partidos disputados en los que logró dar dos asistencias.

En el LAFC llegó cedido por una temporada en la que logró marcar un gol en 27 partidos.

Un futbolista con una calidad destacada que busca seguir sumando minutos en el terreno de juego.