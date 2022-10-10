Dustin Johnson se convierte en el primer campeón del LIV Golf

Con su decimosexto lugar en el torneo de Bangkok que se llevó a cabo el pasado fin de semana, el estadounidense Dustin Johnson se convirtió en el primer campeón del LIV Golf, el nuevo circuito patrocinado por Arabia Saudita, y con ello se llevó una bolsa de 18 millones de dólares.

El ganador de dos majors -US Open de 2016 y Masters de 2020- se llevó el triunfo final individual de manera matemática, con dos campeonatos por jugarse (Yeda y Miami), gracias los puntos que acumuló durante la campaña en la que ganó el torneo de Boston y acabó cinco veces entre los 10 primeros en los seis primeros certámenes disputados.

Exclusiva con Gaby López sobre su victoria en el Dana Open

Te puede interesar: Lo que nos dejó el triunfo de Isidro Benítez en el Abierto del Bajío

Obtuvo tres puntos en Bangkok, que se suman a su octavo puesto en Londres, el cuarto en Portland, el tercero en Bedminster, la victoria en Boston y el tercero en Chicago. Con estos resultados alcanzó los 121 puntos en la competencia de toda la temporada, 42 más que su más cercano perseguidor, el sudafricano Branden Grace.

La pelea por el segundo lugar del LIV Golf está que arde

Ahora, todo el interés estará centrado en la pelea por el segundo puesto general, que otorgará un premio de 8 millones de dólares y para el tercere lugar serán 4 millones.

El ganador del Masters de 2018, el también estadounidense Patrick Reed, ocupa actualmente el tercer puesto por encima del campeón del Open del 2022, el australiano Cameron Smith. Para acabar en el podio final también tienen opciones Charl Schwartzel, Matthew Wolff, Louis Oosthuizen, Sergio García, Joaquín Niemann, Eugenio López-Chacarra, Henrik Stenson y Paul Casey.

Quedan dos torneos para ello: en Yeda esta misma semana y en Miami, a finales de este mes.

El último evento de 2022 es el LIV Golf Team Championship de final de temporada en el Trump National Doral Golf Club de Miami, del 28 al 30 de octubre. Los 12 equipos de LIV Golf compiten por una bolsa histórica de 50 millones de dólares.

Te puede interesar: Viktor Hovland busca el tricampeonato del WWT Championship at Mayakoba

Abraham Ancer y Carlos ortiz destacan por equipos

Con su victoria este domingo en Bangkok, Eugenio López-Chacarra se llevó un premio de 4 millones de dólares, más los 750.000 que le correspondieron por la victoria de su equipo, del que también formaron parte Sergio García y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.