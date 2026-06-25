¡Pitazo final! Ecuador firma una histórica remontada y derrota a Alemania en el Mundial 2026™ 🇪🇨🔥

Se acabó el partido y Ecuador celebra a lo grande! 🇪🇨⚽ La Tri protagonizó una espectacular remontada para vencer 2-1 a Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras comenzar abajo en el marcador por el gol de Leroy Sané, los ecuatorianos reaccionaron con anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata para quedarse con tres puntos de oro.