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Ecuador vs combinado alemán: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY jueves 25 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo

En el cierre de la fase de grupos del sector E, se enfrentan un Ecuador con obligación y un conjunto alemán ya clasificado a la fase de eliminación directa de la justa veraniega

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Escrito por: Sebastian Cortés

Desde la 'Ciudad que Nunca Duerme', el conjunto ecuatoriano tiene una cita con la historia. Ecuador saldrá a buscar el resultado para mantener vivas sus aspiraciones en esta justa veraniega, frente a un combinado alemán que llega con paso perfecto tras ganar sus dos primeros partidos de la fase de grupos.

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