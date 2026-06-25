Ecuador vs combinado alemán: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY jueves 25 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo
En el cierre de la fase de grupos del sector E, se enfrentan un Ecuador con obligación y un conjunto alemán ya clasificado a la fase de eliminación directa de la justa veraniega
Desde la 'Ciudad que Nunca Duerme', el conjunto ecuatoriano tiene una cita con la historia. Ecuador saldrá a buscar el resultado para mantener vivas sus aspiraciones en esta justa veraniega, frente a un combinado alemán que llega con paso perfecto tras ganar sus dos primeros partidos de la fase de grupos.