Costa de Marfil 1-0 Ecuador: Diallo convierte en pesadilla el debut de Ecuador en el Mundial 2026
Un solitario gol de Amad Diallo fue suficiente para que los Elefantes Africanos sacaran las tres unidades en un duelo sumamante parejo.
Choque de trenes en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Filadelfia. La Selección de Ecuador se verá las caras con su similar de Costa de Marfil en un duelo de pronóstico reservado y que seguramente dará pauta para ver que combinado avanza junto a Alemania en los primeros lugares.
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La sensación en la eliminatorias de la CONMEBOL parte como ligero favorito sobre Los Elefantes de África y tratarán de sacar tres unidades vitales en busca del pase a los 16avos de final. Cabe destacar que, Sebastián Beccacece tiene a su cargo a una de las mejores versiones de Ecuador en su historia y tratará desde hoy, mostrar de lo que está hecho este equipo.