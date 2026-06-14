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Ecuador 0-0 Costa de Marfil: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del domingo 14 de junio, partido del Grupo E del Mundial 2026; marcador en línea, por internet online

Sigue en vivo el resultado del partido entre el cuadro sensación de la CONMEBOL y los Elefantes de África en un partido de pronóstico reservado.

Ecuador vs Costa de Marfil

Escrito por: Erick De la Rosa

Choque de trenes en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Filadelfia. La Selección de Ecuador se verá las caras con su similar de Costa de Marfil en un duelo de pronóstico reservado y que seguramente dará pauta para ver que combinado avanza junto a Alemania en los primeros lugares.

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La sensación en la eliminatorias de la CONMEBOL parte como ligero favorito sobre Los Elefantes de África y tratarán de sacar tres unidades vitales en busca del pase a los 16avos de final. Cabe destacar que, Sebastián Beccacece tiene a su cargo a una de las mejores versiones de Ecuador en su historia y tratará desde hoy, mostrar de lo que está hecho este equipo.

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