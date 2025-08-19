deportes
Así reaccionaron los aficionados de equipo europeo a la posible llegada de un crack mexicano “Es un gran fichaje”

Fabrizio Romano confirmó a través de sus redes sociales que un equipo europeo está cerca de concretar la llegada de un futbolista mexicano y la afición lo espera con gran alegría

Edson Álvarez y Raúl Jiménez celebran con Selección Mexicana
David Leah/David Leah
Raul Jimenez celebrates his goal 0-2 with Edson Alvarez of Mexico during the Semifinal match between Canada and Mexican National Team (Mexico) as part Final Four of the Concacaf Nations League 2024-2025 at SoFi Stadium on March 20, 2025 in Inglewood, Los Angeles, California, United States.
Iván Vilchis
Internacional
Este lunes 18 de agosto del 2025, Fabrizio Romano confirmó a través de sus redes sociales que Edson Álvarez estaría cerca de salir del West Ham en una cesión con opción a compra.

El equipo interesado en los servicios del mediocampista mexicano es el Fenerbahce, equipo de Turquía que actualmente es dirigido por José Mourinho.

Fabrizio reveló que el acuerdo entre el Fenerbahce y Edson Álvarez está muy cerca de concretarse, pues hay negociaciones positivas de un acuerdo con el West Ham y el acuerdo con el mediocampista está cerca de concretarse. Con su publicaciones, varios aficionados del Fenerbahce se hicieron presentes en los comentarios y detallaron que su posible llegada es un gran fichaje.

“Más información sobre Edson Álvarez y la exclusiva del Fenerbahçe: ¡el acuerdo está muy cerca! Negociaciones positivas en las últimas horas con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra. El acuerdo con el jugador también está cada vez más cerca, según se ha revelado hoy”.

Así reaccionó la afición del Fenerbahce a la posible llegada de Edson Álvarez

Diferentes aficionados comentaron la publicación de Fabrizio en la que se pueden leer diferentes respuestas con emoción por la posible llegada de Edson al Fenerbahce.

Algunos destacan su llegada como un refuerzo bomba para el equipo turco, un fichaje necesario para reforzar el mediocampo y destacan y reconocen la calidad de juego que tiene Edson.

Edson Álvarez
