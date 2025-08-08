Su precio cayó 10 millones y este sería el nuevo plan de West Ham con Edson Álvarez

El mercado de fichajes está llegando a su final en Europa y ciertos jugadores mexicanos aún siguen en el limbo para conocer en qué club jugarán la próxima temporada. Mientras la cuarta jornada de la Liga BBVA MX comenzará con Tigres vs Puebla , el jugador de la Selección Mexicana que está definiendo su futuro es Edson Álvarez, actual futbolista del West Ham y quien estuvo cerca de salir de Inglaterra.

Si bien es cierto que Borussia Dortmund sondeó a Edson Álvarez, West Ham tomó una decisión crucial: le cedió el dorsal número ‘4’, el mismo que utiliza en la Selección Mexicana. A pocos días de que comience la Premier League, todo parece indicar que los ‘Hammers’ finalmente se quedarán con el pivote mexicano para la próxima temporada, disipando los rumores sobre una posible salida. Mientras tanto, América cerró el fichaje de Allan Saint-Maximin .

@WestHam Foto: Edson Álvarez se quedaría en West Ham esta temporada

“¡Como en la Selección Mexicana! Nuevo dorsal para Edson Álvarez“, fue lo que escribió la cuenta oficial de X del West Ham junto a una imagen del Machín, confirmando de esta manera el cambio de número del mediocampista para este inicio de temporada en Europa. Este anuncio deja en claro la importancia que tiene Álvarez dentro de la plantilla inglesa, por lo que es muy probable que no sea vendido en este mercado.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto dinero solicita West Ham para dejar ir a Edson Álvarez?

Durante este último tiempo, el ex América estuvo en boca de varios equipos de Europa. Distintos reportes aseguran que el Mónaco de la Ligue 1 fue uno de ellos, además del Dortmund. Resulta que los franceses preguntaron por la situación del mexicano, pero desde la directiva del West Ham esperan obtener, al menos, unos 40 millones de euros por la salida de Edson Álvarez, por lo que las negociaciones no prosperaron.

¿Cuál es el valor de mercado de Edson Álvarez en 2025?

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el precio de Edson Álvarez en 2025 es de 25 millones de euros. Cabe destacar que en un año, el valor del pivote mexicano decreció 10 millones, ya que en mayo de 2024 su ficha estaba tasada en 35 millones de euros.