Edson Álvarez podría estar cerca de competir en el Fenerbahce con un jugador de clase mundial. De acuerdo a diferentes medios, el club turco estaría preparando un bombazo en este mercado invernal. El equipo europeo habría presentado una oferta formal para contratar al histórico contención francés, N'Golo Kanté, en un movimiento destinado a reforzar su sector de contención.

La posible operación habría entrado en una fase decisiva. Para esta semana estaría programada una reunión entre la directiva del club y el representante del jugador, donde se discutirán todos los detalles de la oferta como los términos personales, variables de una propuesta de contrato.

Kante, de 35 años, es una leyenda del futbol galo y en su posición. Campeón del Mundo en Rusia 2018 con Francia y ganador de la UEFA Champions League con el Chelsea, su llegada a la Superliga representaría un golpe mediático de primer nivel para el Fenerbahce, quien busca tomar protagonismo internacional.

Este interés llega en un momento clave para el mediocampo del equipo. Luego de que recientemente, el cuadro de los canarios amarillos incorporó a Matteo Guendozi, y el mexicano Edson Álvarez, quien comenzó su préstamo como titular, ha visto reducida su participación. La posible incorporación de Kanté añadiría una competencia feroz en la zona de recuperación, ofreciendo al técnico una alternativa de enorme experiencia y jerarquía.

Los aficionados esperan con expectación los próximos movimientos, mientras el club trabaja para convencer a una de las figuras más respetadas del fútbol europeo de dar un giro a su carrera al dejar la liga de Arabia Saudita para regresar a Estambul, lo cual el "Machín" podrá terminar su cesión y no mantenerse en Turquía para regresar al West Ham.

